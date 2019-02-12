غوتيريس يجدد عرضه لتقديم المساعدة لفنزويلا

جدد الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ عرضه تقديم المساعدة وذلك من أجل اجراء محادثات جادة للمساعدة في اخراج ​فنزويلا​ من المواجهة الحالية لفائدة الشعب الفنزويلي وذلك خلال محادثات مع وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا .

وكان زعيم المعارضة خوان غوايدو قد أعلن نفسه رئيسا انتقاليا لفنزويلا الشهر الماضي ومنذ ذلك الحين اعترفت به نحو 50 دولة بينها الولايات المتحدة.

لكن روسيا والصين لا تزالان تدعمان مادورو، إضافة الى بعض الدول الأفريقية، ما يشكل انقساما عالميا ترك ​الأمم المتحدة​ في حالة ارباك.