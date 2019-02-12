الفرزلي: من حق النواب الكلام في المجلس النيابي وهذا لا يشكل عائقا امام الحكومة

اشار نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الى انه من الايجابيات التي يجب ان تسجل العروض الخارجية من اطراف متعددة لدعم الحكومة ولبنان اقتصاديا، ويبقى على الدولة أن تستثمرها بطريقة تظهر فيها مصداقيتها للشعب.
واوضح الفرزلي في حديث اذاعي، ان كلام النواب لا يشكل عبئا او عائقا امام الحكومة وتمديد جلسات الثقة يوماً ايضافياً لن يؤخر انطلاقة الحكومة بل العكس هو الصحيح، والمطلوب المزيد من الكلام والوضوح و"الشبح" النيابي على حكومة التي ستنال ثقة قد تكون قياسية. واكد ان من حق النواب الكلام في المجلس النيابي.
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