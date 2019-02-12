سوسان: إدلب جزء لا يتجزأ من التراب الوطني السوري والحسم فيها يخضع للظروف

أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري ​أيمن سوسان​ أن إدلب هي جزء لا يتجزأ من التراب الوطني السوري، والحسم فيها يخضع للظروف الموضوعية، التي تساهم في إنهاء هذا الوضع "الشاذ"، لكن قرار عودتها لا مساومة فيه.

واعتبر سوسان في تصريح لـ"الوطن" السورية، أن أي وجود أجنبي في ​الأراضي السورية​، هو عدوان واحتلال، لافتاً إلى أن اتفاق "أضنة" يستوجب توفر مجموعة من المعطيات، وهي انسحاب ​القوات التركية​ من الأراضي السورية، والتوقف الكامل عن دعم كافة أشكال ​الإرهاب​ في ​سوريا​، ومن ثم وكما يشير "البروتوكول"، بأن أمن وسلامة الحدود بين البلدين هو مسؤولية مشتركة. وأشار إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، مؤكداً بأن من واجب السوريين الدفاع عن بلدهم، في وجه مختلف هذه الهجمات.