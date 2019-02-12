أوساط الحريري للجمهورية:قرر العمل بوتيرة فعّالة وفاعلة وتخطي اي مطبات

أكدت أوساط رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لـ"الجمهورية" انه قرر أن يعمل بوتيرة فعّالة وفاعلة، ويتخطى اي مطبات قد تعترض سبيل حكومته، او تعيق ما هي بصدده لمعالجة الازمة الراهنة، أيّاً كانت هذه المطبات، ومهما كلّفه ذلك، وألزم نفسه بالذهاب الى إصلاحات واتخاذ خطوات وقرارات وإجراءات حتى ولو كانت غير شعبية. فالمهم بالنسبة اليه أن تقوم الدولة وتنهض، وتتلمّس طريق خروجها من أزماتها المتفاقمة، وصولاً الى تحقيق الانجاز الذي وعد قبل يومين من دبي، بتحويل ​لبنان​ الى بلد يشبه تلك الامارة المتقدمة في دولة ​الامارات​ العربية المتحدة.

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