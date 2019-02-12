العاصفة سرعتها 60 كم.. "الأرصاد" توضح سبب موجة الطقس السيئ المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من غدٍ الأربعاء وحتى يوم السبت؛ نتيجة نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، تصل لحد العاصفة يومي الخميس والجمعة.

وقال الدكتور الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هذه العاصفة ستؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وأوضح أن سبب هذه العاصفة يعود إلى وجود منخفض جوي في المنطقة الغربية، حيث تتراوح سرعة الرياح من 50 إلى 60 كم في الساعة الواحدة.

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وأكد عطا، أن هذه العاصفة تبلغ ذروتها يوم الخميس المقبل، على أن تبدأ الانخفاض بعد ظهر الجمعة، ويصاحب هذه العاصفة انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، بقيم تتراوح من 4 - 5 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي.

كما تتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية؛ لتمتد إلى محافظات الوجه البحري، والقاهرة، ومدن القناة، ومناطق من سيناء، وشمال الصعيد، وتكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

ووجه عطا، مجموعة من النصائح للمواطنين منها استخدام الكمامات أثناء التعرض للأتربة، وخاصة لمرضى الصدر والحساسية، وتجنب التواجد تحت الأشجار، ولوحات الإعلانات، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، والقيادة بهدوء على الطرق، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط.

كما أهاب رئيس التحاليل والتنبؤات، بالمسئولين في المحافظات بضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لمثل هذه الحالات، لافتًا إلى أنه يمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ24 ساعة على التليفون رقم 24646721.