الناصرة: العثور على دميانا حزبون سالمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُثر على الفتاة دميانا حزبون (15 عاما) من مدينة الناصرة، مساء أمس الإثنين، بعدما فقدت آثارها منذ أكثر من أسبوع.

وساد الفرح والارتياح بعد العثور على الفتاة سالمة ومعافاة ووصولها إلى منزل أسرتها.

وكانت العائلة قد ناشدت بمساعدتها في أعمال البحث، وقالت إن ابنتها خرجت من البيت مساء يوم الأحد الموافق 2019.2.3 دون أن تحمل هاتفها الخليوي، ومنذ ذلك الحين لم يظهر أي أثر لها.

وطلبت العائلة من كل من تتوفر لديه أية معلومة حول المفقودة أن يتصل إليها ويساعدها من أجل العثور على ابنتها المفقودة.