جوتيريس يعرض مجددا وساطته لإنهاء أزمة فنزويلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الإثنين، عرضه تقديم المساعدة للعمل على إنهاء أزمة فنزويلا، وذلك خلال محادثات مع خورخي أرياسا وزير الخارجية الفنزويلي.



والتقى جوتيريس وزير خارجية فنزويلا في نيويورك بطلب من كراكاس، مع تصاعد المواجهة بين الرئيس نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان جوايدو.

ودعت الأمم المتحدة لإجراء مفاوضات سياسية جادة بين الجانبين، لمنع انزلاق هذا البلد اللاتيني إلى العنف.



وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن جوتيريس "جدد عرضه تقديم المساعدة للطرفين، وذلك من أجل إجراء محادثات جادة للمساعدة في إخراج البلاد من المواجهة الحالية لفائدة الشعب الفنزويلي".



وأعلن جوايدو نفسه رئيسا انتقاليا الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين اعترفت به نحو 50 دولة بينها الولايات المتحدة.



لكن روسيا والصين لا تزالان تدعمان مادورو، إضافة إلى بعض الدول الأفريقية، ما يشكل انقساما عالميا ترك الأمم المتحدة في حالة إرباك.

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والأسبوع الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنه لن يشارك في أي مبادرة تروج لها أي مجموعة من الدول لضمان مصداقية عرضه القيام بـ"مساعٍ حميدة"، وشدد على ضرورة أن يطلب الطرفان المتنازعان وساطته قبل أن يتصدى للمشكلة.



وتعيش فنزويلا وسط أزمة اقتصادية كارثية وتضخم مفرط ونقص في المواد الأساسية مثل: الغذاء والدواء، وتقدّر الأمم المتحدة أن نحو 2,3 مليون شخص فروا من البلاد منذ عام 2015.



وتلقي المعارضة بالمسؤولية في هذه الأوضاع على مادورو، الذي تتهمه بالفساد وتزوير الانتخابات للبقاء في السلطة.



وقدمت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن مسودة مشروع قرار يدعو إلى انتخابات رئاسية، ما استدعى عرضا مضادا من روسيا التي تنتقد محاولات التدخل في فنزويلا، لكن لم يتم تحديد أي موعد للتصويت على مشاريع القرارات المقترحة.