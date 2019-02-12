تساقط كثيف للثلوج على الولايات المتحدة الأمريكية

تسببت سلسة من العواصف الشتوية المحملة بثلوج كثيفة ورياح عاتية فى توقف الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف فى شمال غرب المحيط الهادى حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط المزيد من الثلوج اليوم الثلاثاء.

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