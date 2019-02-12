طورسركيسيان: المناقشات لا يمكن أن تؤدي إلى إسقاط البيان الوزاري

أشار النائب السابق ​سيرج طورسركيسيان​ في حديث لـ"الشرق الأوسط" إلى ان "الفضل في ضبط نقاش ​البيان الوزاري​ في ​مجلس النواب​، وردود الفعل، يعود إلى رئيس المجلس ​نبيه بري​، فهو بارومتر الجلسات، ويجيد التخفيف من حدة النواب عندما ينفعلون زيادة عن اللزوم، ولا أتصور أن لدى أي سياسي غيره هذه الموهبة".

وأوضح ان "التوافق يحكم الجميع، ولا اختلاف كبير يمكن أن يفرز مواقف متباينة بين معارضة وموالاة. وهدف طالبي الكلام هو تسليط الضوء على بعض المواقف، مع الإشارة إلى أن بعض الشخصيات النيابية المميزة من أصحاب المواقف الاستقلالية قد تحدث فرقاً في هذه الجلسات، إلا أن أكثرية النواب ينتمون إلى كتل سيلتزمون بها، ولن يشاكسوا".

ورأى طور سركيسيان أن "المناقشات لا يمكن أن تؤدي إلى إسقاط البيان الوزاري، أو حجب الثقة عن الحكومة، فالتسوية التي أسفرت عن ولادتها ستنعكس في المجلس، في حين أن ​جلسات المناقشة​ كانت تشهد في السابق مواقف معارضة تطالب بحصرية السلاح بيد ​الدولة اللبنانية​. ونواب (​حزب الله​) كانوا يسجلون ردود فعل على من ينتقد سلاحهم، إلا أن المواقف الحادة كانت قليلة".