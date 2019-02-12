بالصور – إطلاق "بومة قزمية" إلى بيئتها الأصلية بعد إنقاذها من البيع بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أطلق فريق الإسكندرية لإنقاذ السلاحف والحيوانات البرية، مساء أمس الاثنين طائر"بومة قزمية" ممنوع صيدها، إلى بيئتها الطبيعية، بالتنسيق مع اتحاد هواة الجوارح في مصر، وذلك بعد إنقاذها من البيع في أحد الأسواق شرقي المحافظة.

وقالت مي جواد حمادة رئيس الفريق إن البومة المطلق سراحها كان جرى عرضها قبل أيام للبيع من قبل أحد الأشخاص، حتى تم التواصل معه للحصول عليها وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية من أحد الحدائق العامة بمنطقة كفر عبده شرقي الإسكندرية.

وأضافت "حمادة" لـ الخليج 365 أن القوانين المصرية تمنع صيد الطيور الجارحة ومنها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بتعديلاتها، الذي يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون.

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وأشارت إلى أنه جرى التنسيق مع اتحاد هواة الجوارح في مصر برئاسة أحمد الشريف، للاستعانة بخبراتهم في التعامل مع الطيور الجارحة وإعادة تأهيلها كيفية إطلاق سراحها، كما جرى تقديم الرعاية اللازمة للطائر قبل إطلاق سراحه من خلال مركز إعادة التأهيل بمعاونة فريق العمل جيداء جواد وعامر حسان.

وقال أحمد الشريف رئيس اتحاد هواة الجوارح في مصر إن البومة من النوع القزمي صغير الحجم يبلغ عمرها نحو 10 أشهر وكانت في حالة إعياء وقت الحصول عليها، لافتا إلى أنه جرى تقديم الرعاية الصحية لها وبعض الأطعمة التي تقتات عليها في بيئتها الأصلية.

وأضاف الشريف لـ الخليج 365 أن طائر البومة من الطيور الهامة في عملية التوازن البيئي،لافتا إلى أن النوع المطلق سراحه من انواع الطيور التي تسكن الكثير من الأجزاء المعتدلة والدافئة في شمال إفريقا وعدد من دول آسيا وأوروبا.

ويتغذى البوم الصغير على مجموعة متنوعة من الثدييات الصغيرة والطيور والزواحف ، والبرمائيات ، والخنافس والصراصير وديدان الأرض ، ويفضل بشكل خاص الحشرات التي يمكن أن تشكل ما يصل الى 98% من غذاء هذه الأنواع في البحر المتوسط ، وبالنظر إلى النظام الغذائي هي آكلة اللحوم وأيضا تتغذى على بعض المواد النباتية ، مثل الأعشاب.