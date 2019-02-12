في مثل هذا اليوم.. الإفراج عن نيلسون مانديلا

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في مثل هذا اليوم 11 فبراير، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أنه شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1809 روبرت فلتون يحصل على براءة اختراع السفينة البخارية، وفي عام 1953 الاتحاد السوفيتي يقرر قطع علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل دعما للعرب، وفي عام 1990 الإفراج عن زعيم المؤتمر الوطني الإفريقي نيلسون مانديلا بعد سجن استمر 27 عامًا من قبل سلطة جنوب إفريقيا العنصرية.

وفي عام 2011: اللواء عمر سليمان يعلن تخلي الرئيس محمد حسني مبارك عن منصبه وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلادوفي عام 2011: اندلاع ثورة الشباب اليمنية وانطلاق الانتفاضة اليمنية ضد حكم الرئيس علي عبد الله صالح.وفي عام 1920: ولد الملك فاروق، ملك مصر.وفي عام 1952: ولد عمر فتحي، مغني وممثل

وفي عام 2011: اللواء عمر سليمان يعلن تخلي الرئيس محمد حسني مبارك عن منصبه وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد

وفي عام 2011: اندلاع ثورة الشباب اليمنية وانطلاق الانتفاضة اليمنية ضد حكم الرئيس علي عبد الله صالح.

وفي عام 1920: ولد الملك فاروق، ملك مصر.

Advertisements وفي عام 1952: ولد عمر فتحي، مغني وممثل مصري.

وفي عام 1969: ولدت الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون.

وفي عام 641 : توفي هرقل، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية

وفي عام 1198: توفي ابن رشد، طبيب وعالم فيزياء وفيلسوف أندلسي.

وفي عام 1650: توفي رينيه ديكارت، فيلسوف فرنسي.

وفي عام 2003: توفي الممثل علاء ولي الدين.

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