شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع خمسة من ميليشيا الحوثي في هجوم للجيش الوطني جنوب اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «واس» (الضالع) لقي خمسة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم في مديرية «الحشاء» غرب محافظة الضالع جنوب اليمن. لقي خمسة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم في مديرية «الحشاء» غرب محافظة الضالع جنوب اليمن. وأفاد موقع «26 سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية شنّت هجومًا مباغتًا على تجمع للميليشيا الانقلابية، في المديرية، تمكنت من خلاله السيطرة على عدد من المواقع، مضيفًا أن الهجوم أسفر عن مصرع خمسة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وأسر خمسة أخرين، فيما استعادت قوات الجيش اليمني عربة وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.



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