شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: البرلمان يصوت على تعديل الدستور غداً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)يصوت البرلمان المصري (الأربعاء) على التعديلات الدستورية الجديدة والتي تتضمن استحداث مجلس للشيوخ «الشورى سابقاً» وتعيين نائب أو أكثر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات. وقال الأمين العام لمجلس النواب أحمد سعد الدين، إن المجلس التشريعي سيجري التصويت غدا الأربعاء، بدلا من الاجتماع المقرر في 17 فبراير. ومنح مجلس النواب المكون من 596 عضواً موافقته المبدئية على التعديلات الدستورية الأسبوع الماضي.
وانتهى رئيس ائتلاف دعم مصر النائب عبدالهادي القصبي من جمع توقيعات خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل، على طلب تقديم تعديلات لبعض مواد الدستور أثناء اجتماع الائتلاف الأسبوع الماضى، ودعا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، لعقد الجلسة وفقاً لما انتهى إليه اجتماع دعم مصر بطلب التعديلات الدستورية المقترحة.
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