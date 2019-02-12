شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حقوقي يفضح جرائم الانقلاب في تعز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رصد تقرير حقوقي 135 انتهاكاً ارتكبتها مليشيات الحوثي الانقلابية في تعز خلال شهر يناير الماضي. وكشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، في تقريره الشهري أمس أن فريقه الميداني وثق مقتل 23 مدنياً، بينهم امرأتان قتلوا قنصاً، فيما قتل 68 مدنياً آخرون جراء الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها المليشيات بشكل دائم، بينهم امرأة وطفلان. وأفاد بأن 4 مدنيين بينهم امرأتان وطفل قتلوا جراء القذائف الحوثية على القرى والأحياء السكنية، في حين قتل مدني آخر جراء التعذيب في السجون وقتل طفل برصاص مباشر لأحد أتباع المليشيات. ووثق الفريق الميداني واقعتي تهجير قسري لعشرات الأسر، إحداهما بالضغط تحت تهديد السلاح على أهالي حي الفتح بمديرية صبر الموادم، والأخرى جراء القصف المكثف والمتواصل في كل من مثلث البرح بالمخا والوازعية غربي تعز، ورصد تهجير 19 عائلة.

وأكد التقرير أنه لا يمر يوم في تعز المحاصرة منذ 3 أعوام، دون ارتكاب مليشيات الحوثي الإرهابية جرائم وحشية ضد المدنيين، من خلال القصف العشوائي المتعمد على الأحياء السكنية، وقنص المواطنين دون تمييز.