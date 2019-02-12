مستشار مقرب من ماكرون يعتزم الاستقالة

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ):

يعتزم أحد أقرب مستشاري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاستقالة من منصبه، من أجل نشر كتاب، وفقا لما ورد في مقابلة مع المسؤول مع مجلة "لو بوا" أمس الاثنين.

وذكرت المجلة أن إسماعيل إيميليان، الذي يشغل منصب المستشار الخاص للرئيس، اتفق مع ماكرون في منتصف نوفمبر على أنه سيترك منصبه عندما ينشر كتاب "دفاع عن "التقدمية"" في مارس أو أبريل.

Advertisements

وورد اسم إيميليان في خضم الجدل الذي أحاط بحارس الرئاسة السابق ألكسندر بينالا الذي اتهم بالاعتداء على اثنين من المتظاهرين العام الماضي بينما كان يرافق شرطة مكافحة الشغب رسميا كمراقب.

وذكرت تقارير إعلامية أن مكتب ماكرون علم بتلك الواقعة قبل أشهر من خروجها على العلن لكنه لم يتخذ إجراء مناسبا. وتم فصل الحارس لاحقا.

وقال إميليان لوكالة الأنباء الفرنسية في وقت متأخر من الاثنين إن الخطوة التي سيقدم عليها "ليست استقالة ولكن رحيل متفق عليه مع ماكرون". وأضاف أن أي تفسير آخر عن رحيلي سيكون خاطئا بالتأكيد".