اليوم.. قطع مياه الشرب في أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تشهد مناطق أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر والقرى التابعة لهم، في محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، انقطاعًا لمياه الشرب لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من الساعة التاسعة صباح اليوم، حتى الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة المقبل.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن سبب الانقطاع هو أعمال بعض التعديلات بتوسعات محطة مياه إمبابة والتي سيبدأ الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة العمل بها اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء حتى يوم الجمعة.

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وأشار إلى أن هذه التوسعات تأتى لحل مشكلة ضعف المياه قبل حلول فصل الصيف، ما ستخدم مراكز وقرى قطاع شمال الجيزة، حيث سيتم زيادة كمية المياة المنتجة بحوالي 50 ألف م3 في اليوم والتي ستساهم بشكل كبير في سد احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

وكلّف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة بتوفير 35 سيارة محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب وتوزيعها لتغطية احتياجات سكان المناطق المتأثرة بالأعمال .

وأكد المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، أنه بعد الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال وانتهاء مشروعات مياه الشرب في محطتي القيراطيين ومنشأة القناطر التي من المقرر الانتهاء منهما نهاية يونيو المقبل، ستشهد منطقة شمال الجيزة تحسنًا كبيرًا.