وفاة أكثر من 100 شخص بسبب مشروبات كحولية مغشوشة في الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الشرطة ووسائل إعلام في الهند إن أكثر من مئة شخص لقوا حتفهم في ولايتين بعد احتساء مشروبات كحولية مغشوشة في أسوأ واقعة من نوعها في البلاد، فيما تم اعتقال أكثر من ثلاثة آلاف شخص متورطين في هذه التجارة غير الشرعية.

ذكر مسؤولون في الهند أمس الاثنين أن حصيلة الوفيات جراء احتساء مشروبات كحولية مصنعة بطريقة غير شرعية في البلاد ارتفعت إلى 103 حالات، في أحد أسوأ حوادث التسمم الناتجة عن مشروبات كحولية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البلاد في السنوات الأخيرة، بحسب ما نشره موقع "دويتشه فيله".

وجرى تسجيل الوفيات في مقاطعتي ساهارانبور وهاريدوار المتجاورتين بولايتي أوتار براديش وأوتارخاند، بعدما احتسى القرويون كحولاً أُضيف إليه الميثانول يوم الخميس الماضي.

وبلغت حصيلة الوفيات 99 شخصاً السبت الماضي، ثم توفى أربعة آخرون في هاريدوار، لترتفع الحصيلة هناك إلى 36، حسبماً قال رئيس شرطة المقاطعة جانميجاي خاندوري لوكالة الأنباء الألمانية.

وجرى نقل 18 شخصاً للمستشفى لتلقي العلاج. وكان 59 شخصاً على الأقل قد لقوا حتفهم في ساهارانبور المجاورة حيث يتلقى أكثر من 24 شخصاً العلاج.

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وجرى تسجيل ثماني وفيات أخرى في حادثة أخرى يلقى باللائمة فيها على المشروبات الكحولية الملوثة في كوشيناجار، بولاية أوتار براديش أيضاً.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه جرى إلقاء القبض على أكثر من ثلاثة آلاف شخص متورطين في التجارة غير الشرعية في أوتار براديش على مدار الثلاثة أيام الماضية. كما تمت مصادرة نحو 79 ألف لترا من الشراب الملوث في مداهمات.

وقال أقارب للضحايا ومسؤولون إن الكثير ممن توفوا في هاريدوار في ولاية أوتار كاند ومنطقتين في ولاية أوتار براديش المجاورة شكوا من آلام في المعدة ومشكلات في التنفس.

وكثيراً ما يتم في الهند تسجيل وفيات جراء المشروبات الكحولية المصنعة بطريقة غير شرعية التي غالباً ما يضاف إليها كيماويات مثل المبيدات الحشرية لزيادة قوتها.

وتعتبر الكارثة الحالية الواقعة الأكثر فتكاً جراء التسمم الناتج عن الكحول غير الصالح للاستهلاك في الهند منذ عام 2015 عندما أودت المشروبات الكحولية المسممة بحياة أكثر من مئة شخص في مومباى المركز المالي للهند.