محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):
لقي الصحفي البرازيلي ريكاردو بوخات حتفه، إلى جانب طيار، في حادث تحطم طائرة مروحية قرب ساو باولو أمس الاثنين.
وذكرت قناة "بانديرانتس" التلفزيونية على موقع تويتر: "ببالغ الأسف تعلن مجموعة بانديرانتس كومونيكاساكو عن وفاة الصحفي ريكاردو بوخات والطيار رونالدو كواتروشي".
كما أفادت صحيفة "أو جلوبو" المحلية أن بوخات البالغ من العمر 66 عاما، كان مذيعا لدى قناة "بانديرانتس" ، وفاز ثلاث مرات بجائزة "إيسو" وهي واحدة من أرفع الجوائز الصحفية في البرازيل.
وانهالت التعازي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاة بوخات، بما في ذلك من جانب الرئيس جاير بولسونارو.
وكتب بولسونارو على تويتر: "بأسف بالغ تلقيت النبأ الحزين لوفاة الصحفي ريكاردو بوخات .. فليلهمكم الرب الصبر جميعا".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة صحفي برازيلي بارز في حادث تحطم مروحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.