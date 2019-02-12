وفاة صحفي برازيلي بارز في حادث تحطم مروحية

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):

لقي الصحفي البرازيلي ريكاردو بوخات حتفه، إلى جانب طيار، في حادث تحطم طائرة مروحية قرب ساو باولو أمس الاثنين.

وذكرت قناة "بانديرانتس" التلفزيونية على موقع تويتر: "ببالغ الأسف تعلن مجموعة بانديرانتس كومونيكاساكو عن وفاة الصحفي ريكاردو بوخات والطيار رونالدو كواتروشي".

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كما أفادت صحيفة "أو جلوبو" المحلية أن بوخات البالغ من العمر 66 عاما، كان مذيعا لدى قناة "بانديرانتس" ، وفاز ثلاث مرات بجائزة "إيسو" وهي واحدة من أرفع الجوائز الصحفية في البرازيل.

وانهالت التعازي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاة بوخات، بما في ذلك من جانب الرئيس جاير بولسونارو.

وكتب بولسونارو على تويتر: "بأسف بالغ تلقيت النبأ الحزين لوفاة الصحفي ريكاردو بوخات .. فليلهمكم الرب الصبر جميعا".