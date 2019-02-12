منظمة: نحو 150 مهاجرًا معرضون للغرق قبالة ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

مرة أخرى تطلق المنظمة الدولية للهجرة ناقوس الخطر معلنة أن نحو 150 مهاجرا يحتاجون المساعدة "بشكل ملح وبأسرع وقت ممكن". وحسب المنظمة فإن قاربا يحمل هؤلاء المهاجرين معرض للغرق قبالة السواحل الليبية.

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن قاربا يحمل على متنه نحو 150 مهاجرا معرض للغرق قبالة السواحل الليبية. وقال المتحدث باسم المنظمة، فلافيو دي جياكمو، أمس الاثنين عبر حسابه على موقع تويتر إن المهاجرين يحتاجون المساعدة "بشكل ملح وبأسرع وقت ممكن".

من جانبها، قالت الحكومة الإيطالية في وقت لاحق لهذا النداء إنه تم إعادة 100 لاجئ إلى ليبيا، بحسب ما نشره الموقه الإلكتروني لـ"دويتشه فيله".

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وليس من المؤكد حتى الآن أن القارب الذي حمل هؤلاء إلى ليبيا هو نفس القارب الذي كان يحمل 150 مهاجرا. وأوضحت منظمة ميديتيرانييه الإيطالية لإنقاذ المهاجرين أن 50 مرأة على الأقل على متن السفينة، منهن حوامل، بالإضافة إلى 30 طفلا.

وقالت المنظمة إن محرك السفينة أصيب بعطل. كما أكدت أن حالة بعض الركاب على متنها سيئة. ودعت المنظمة كلا من مالطا وإيطاليا للتدخل. يشار إلى أن منظمة سي ووتش الألمانية تشارك في منظمة ميديتيرانييه.

وأعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أن قوات خفر السواحل الليبية أعادت نحو 100 مهاجر من على متن زورق إلى ليبيا. وكان عدد كبير من المهاجرين قد غرق خلال كارثة بحرية في البحر المتوسط منتصف يناير.

يشار إلى أنه لم يعد هناك تقريبا سفن إنقاذ مدنية تتجول في هذه المنطقة البحرية، وذلك لأن السلطات الإيطالية لم تعد تسمح لمثل هذه السفن بالرسو في موانئها. وتدعم إيطاليا إلى جانب الاتحاد الأوروبي قوات خفر السواحل الليبية التي تعيد المهاجرين إلى هذا البلد المتحارب أهليا.