اليوم.. رئيس الأزهر يعلن تفاصيل الفعاليات مع اتحاد الجامعات الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

يعقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، مؤتمرًا صحفيًا، ظهر اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل الفعاليات التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع اتحاد الجامعات الإفريقية خلال الفترة المقبلة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وتشمل الفعاليات: افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية لشمال أفريقيا بجامعة الأزهر يوم 12 مارس المقبل، وتنظيم الأولمبياد الرياضي الأول لاتحاد الجامعات الإفريقية في الفترة من 14 إلى 18 مارس المقبل، وتنظيم المؤتمر الدولي للتعليم العالي في القارة الإفريقية الذي يعقده اتحاد الجامعات الإفريقية كل عامين، في الفترة من 7 وحتى 11 يوليو المقبل.

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