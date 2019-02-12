الأسترالية "إكس".. محامية في العلن ومخبرة شرطة في السر

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - هب أنك اتهمت بجريمة خطيرة ثم اكتشفت أن محاميتك خادعة وتزعم أنها تعمل لصالحك لكنها في حقيقة الأمر تساعد الناس الذين يرغبون في وضعك خلف الأسوار.

هذا ما حدث في قضية المحامية "إكس" أو المخبرة 3838 التي كانت تتظاهر بالدفاع عن متهمين بارزين وفي نفس الوقت تعمل لدى الشرطة كمخبرة مسجلة.

وكشفت اللجنة الملكية ملابسات الفضيحة حيث ذكرت أن المحامية "إكس" عملت لدى شرطة فيكتوريا وأفشت أسرار موكليها.

وكشف التحقيق أن بداية تسجيل المخبرة "إكس" مع الشرطة حدثت عام 1995 أي قبل 10 سنوات من الاعتقاد السابق بأنها شرعت في هذا العمل عام 2005.

يشار إلى أن لجنة التحقيق الملكية تشكلت في ديسمبر 2018 للبحث في الفضيحة التي تنتهك معايير مهنة المحاماة حيث لا يجوز لأي محام أن يكشف أسرار موكليه.

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"إكس" تمثل نموذجا للمحامية السيئة التي تخدع موكليها وتفضح أسرارهم بمعرفة كاملة من الشرطة.

يذكر أن الفضيحة يمكن أن ترتبط بعواقب قانونية حيث أن الأحكام التي أصدرها القضاة في قضايا ترافعت فيها المحامية "إكس" عن المتهمين يمكن إسقاطها جراء هذا الخلل.

ويعزي ذلك إلى أنه لا يمكن إدانة شخص أو معاقبته دون مثوله أمام محاكمة عادلة وفقا لما ينص عليه ميثاق حقوق الإنسان بولاية فيكتوريا.

ويقول الميثاق إن أي شخص متهم جنائيا لديه الحق في المثول أمام محكمة مستقلة نزيهة بعد جلسات عادلة وعلنية.

وعلاوة على ذلك، فإن المحكمة العليا الأسترالية أقرت بذلك الحق على مدار عقود طويلة.