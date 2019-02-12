أستراليا.. "أقراص فيتامين" تغير حياة مرضى السكري

فيتامين C يساعد أيضا من يعانون من ارتفاع ضفط الدم.

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ديكين في أستراليا أن أقراص فيتامين سي (C) يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم، وفق ما ذكرت صحيفة "ذات هيرالد"، الاثنين.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في دورية السكري والسمنة، أن تناول جرعتين من 500 ملغ يوميا، يمكن أن تخفض مستويات السكر المرتفعة في الدم وتقلل من ارتفاعه بعد الوجبات لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

وقال البروفيسور جلين وادلي، وهو أستاذ مشارك في البحث: "وجدنا أن ارتفاع سكر الدم لدى المشاركين قد انخفض بعد الوجبات بنسبة 36 بالمئة".

وأضاف: "هذه أخبار إيجابية للغاية، حيث أن فرط سكر الدم هو أحد العوامل الخطيرة لأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري (النوع الثاني)".

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ويوجد في أستراليا وحدها أكثر من مليون و200 ألف شخص مصابون بمرض السكري (النوع الثاني)، وهو أحد أمراض السكري الشائعة في دول مختلفة عبر العالم.

وأوضح وادلي أنه بإمكان خصائص مضادات الأكسدة الموجودة في فيتامين (C) أن تواجه المستويات العالية من السكر في الدم لدى مرضى السكري (النوع الثاني).

وأشار إلى أن "فوائد أقراص فيتامين (C) بإمكانها أيضا التخفيف من أمراض شائعة مصاحبة للسكري مثل ارتفاع ضغط الدم".

وأكد وادلي أن المشاركين في الدراسة، الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، انخفضت لديهم أيضا مستويات ضغط الدم أثناء تناول أقراص فيتامين (C).