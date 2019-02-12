مساعد الرئيس السودانى: الشعب صاحب قرار من يحكمه عبر الانتخابات فى 2020

قال مساعد الرئيس السودانى الدكتور فيصل حسن إبراهيم "إن الشعب السودانى هو الذى يقرر من يحكمه عبر الانتخابات فى 2020"، داعيا القوى السياسية الى أن تقدم مشروعاً وبرنامجاً سياسياً لكسب المواطنين.
ووجه مساعد الرئيس ، حكومة ولاية غرب دارفور ، بتوظيف الموارد لصالح خدمات المواطنين فى التعليم والصحة والطرق، متعهدا باستكمال الحكومة للمشروعات التنموية بالمنطقة، وقال إن افتتاح فرع بنك النيل بالمحلية كأول فرع مصرفى يعزز النشاط الاقتصادى ويطور حركة المواطنين التجارية.
من جانبه، أكد وزير مجلس الوزراء السوداني، أحمد سعد عمر، حرص الحكومة على استكمال إنفاذ مخرجات الحوار الوطنى التى أجمع عليها أهل السودان، وقال " تغيبر النظام يأتى بطرق سلمية وديمقراطية".
وبدوره ، قال والى الولاية، حسين يس حمد، إن صناديق الانتخابات هى الفيصل بين الحكومة والقوى السياسية، مؤكداً التزام حكومة الولاية بمخرجات الحوار الوطني، وتعهد بتقنين التجارة الحدودية بين السودان وتشاد فى منطقة فوربرنقا الغنية.
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