ظهر في عدة مقاطع.. مقتل "جلاد داعش" الإندونيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قتل داعشي إندونيسي الشهر الماضي خلال معركة مع قوات تدعمها الولايات المتحدة في سوريا، بعدما ظهر في مقطع مصور لتنظيم داعش أثناء قيامه بقتل أجنبي، حسبما قالت الشرطة الإندونيسية وشقيق المسلح.

وقال الناطق باسم الشرطة الوطنية، ديدي براستيو أمس الاثنين، إن محمد سيف الدين، الذي يستخدم الاسم المستعار أبو وليد، قتل بفعل شظية في 29 يناير الماضي في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وفق موقع "سكاي نيوز عربية".

وقال معين دين الله بصري، الشقيق الأكبر لسيف الدين، إن أسرته لم تتلق معلومات رسمية بشأن وفاة الأخير، ولكنها رأت صورة لجثته وتعرفت عليه. بحسب وكالة أسوتشيدبرس.

وظهر الداعشي الإندونيسي في عدة مقاطع مصورة على مواقع إلكترونية لمتطرفين، بما فيها مقطع يعود إلى العام 2016 والذي ظهر فيه إلى جانب متطرفين اثنين آخرين من ماليزيا والفلبين لدى قتلهم لثلاثة أجانب، بينهم الصحفي الياباني كينجي جوتو.​