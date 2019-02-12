تكريم المديرة الراحلة لقناة “الثقافية”..روح مارية لطيفي حاضرة في معرض الكتاب

كرمت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، السبت الماضي، المديرة السابقة لقناة “الثقافية”، ماريا لطيفي، في انطلاق أنشطة رواقها المؤسساتي السنوي في المعرض الدولي للنشر والكتاب في الدارالبيضاء.

وحضر التكريم عدد من أصدقاء الراحلة ماريا لطفي، وزملاؤها، وفعاليات إعلامية، وثقافية، وبعض أفراد أسرتها.

واختارت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عنوانا لموضوع اللقاء التكريمي: “الراحلة ماريا لطيفي: أضواء على تجربة تلفزيونية نسائية في خدمة الثقافة”.

وتمحورت شهادات المشاركين في التكريم حول المناقب الإنسانية، والمسار المهني للراحلة، بوصفها إعلامية مغربية، ساهمت، على مدى سنوات من العمل المتواصل، ومن خلال مختلف المسؤوليات، التي تقلدتها، في تطوير تلقي الثقافة، والمعرفة عبر التلفزة، والإذاعة، وإعطاء صورة مشرفة عن المرأة الإعلامية المغربية.

يذكر أن اللقاء التكريمي للراحلة ماريا لطيفي يندرج ضمن فقرة “أسماء في الذاكرة”، من برنامج أنشطة الرواق المؤسساتي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في المعرض الدولي للنشر والكتاب.