شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يهاجم في الحديدة بعد تعميمه فشل اتفاق السويد والان نبدء بالتفاصيل

هاجمت ميليشيات الحوثي الانقلابية بمحافظة الحديدة، مواقع للقوات المشتركة في الجبلية والدريهمي ومدينة الصالح، بعد يومين فقط من تعميم لقياداتها بفشل اتفاق السويد والاستعداد لاستئناف الحرب.

وقالت مصادر ميدانية لـ«اليوم»: إن الميليشيات شنت هجمات وقصفا مدفعيا بالهاوزر وقذائف الهاون على مواقع لألوية العمالقة في الجبلية والدريهمي وجنوب مدينة الحديدة.

» هجوم بالقذائف

وأوضحت المصادر أن الميليشيات استهدفت القوات المشتركة في مدينة الصالح برصاص كثيف للقناصة ورشاشات الـ 12.7 وبي 23 وفي الدريهمي تعرضت القوات المشتركة لهجوم بقذائف الـ ار بي جي و14.5 وأسلحة رشاشة مختلفة. ووثقت القوات المشتركة الخروقات الحوثية واستخدامها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة في هجماتها المتجددة على ألوية العمالقة وحراس الجمهورية وقوات ألوية تهامة.

وذكرت المصادر أن الميليشيات قطعت شارع الميناء، وشرعت في حفر أنفاق جديدة لتطويق المدينة بالكامل بشبكة أنفاق متداخلة.

» تفخيخ المباني

وكشفت المصادر أن الميليشيات فخخت مباني جديدة وأنفاقا وشوارع ووضعت سواتر أسمنتية وترابية وقطعت شوارع المدينة إلى أجزاء صغيرة في تصعيد خطير يؤكد ما ذهبت إليه بحديثها عن انتهاء اتفاق السويد.

وفي محافظة الضالع أعلنت قبائل الحشاء عن قتل 9 من عناصر الحوثيين وإصابتها 6 آخرين في مواجهات مع ميليشيات الحوثي الانقلابية التي تحاول السيطرة على مرتفعات المنطقة للتموضع على مشارف مدينة الضالع.

وسيطرت القبائل على مواقع الزقما، ومنطقتي حبيل يحيى وحبيل نعمة وطردت الحوثيين باتجاه مناطق السبرة في محافظة إب رغم تواصل تعزيزات الميليشيات.

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» قتل المدنيين

وفي سياق انتهاكات الميليشيات الانقلابية الحوثية بحق المدنيين في تعز، أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عن توثيق 135 انتهاكاً بحق المدنيين خلال شهر يناير الماضي.

وأفاد المركز في بيان له بأن الميليشيات قتلت 23 مدنياً بينهم امرأتان قتلوا قنصاً في مناطق شمير مقبنة غربي تعز.

وأضاف المركز: إن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات قتلت 68 مدنياً في تعز خلال الشهر الماضي بينهم امرأة وطفلان، في حين قتل أربعة مدنيين بينهم امرأتان بالقذائف التي أطلقتها الميليشيات على مدينة تعز وقتل مدني آخر تحت التعذيب في سجون الميليشيات.

وأعلن المركز عن رصد فريقه الميداني واقعتي تهجير قسري لعشرات الأسر، إحداهما بالضغط تحت تهديد السلاح بحق أهالي حي الفتح بمديرية صبر الموادم، والأخرى جراء القصف المكثف والمتواصل في كل من مثلث البرح بالمخا والوازعية غربي تعز.

» تقدم بصعدة

ميدانيا أيضا، حررت قوات الجيش اليمني، أمس الإثنين، مواقع جديدة في جبهة باقم بمحافظة صعدة، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً.

وقال قائد محور علب العميد ياسر مجلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إن «قوات من اللواء 63 واللواء التاسع مشاة جبلي، حررت جبل ردمان المطل على خط إمداد جبهة باقم وتحرير ما تبقى من قرى آل زماح». بدوره أكد أركان حرب المحور العميد أديب الشهاب، أن قوات الجيش الوطني أطلقت عملية عسكرية نوعية لدحر الميليشيات الحوثية الانقلابية في جبهة باقم، مشيراً إلى أن العملية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.