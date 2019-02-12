إسرائيل تقصف 3 مواقع في الجولان السورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش السوري، الإثنين، إن إسرائيل قصفت عدة مواقع جنوبي البلاد بالقذائف والصواريخ.



وقال بيان لوزارة الدفاع السورية إن "العدو الإسرائيلي استهدف تل الضهور في جباتا الخشب وتل الدرعيا وتلة خالد بعدة قذائف، كما قامت طائرة إسرائيلية بدون طيار، بإطلاق 4 صواريخ باتجاه مشفى القنيطرة وإحدى النقاط التابعة لقوات حفظ النظام واقتصرت الأضرار على الماديات".

والمواقع التي استهدفتها إسرائيل تقع في قرى حدودية قرب المنطقة منزوعة السلاح على هضبة الجولان، والتي استعاد الجيش السوري السيطرة عليها من المعارضة المسلحة العام الماضي.



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وامتنعت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على التقارير عن الضربات على القنيطرة.



كانت وسائل إعلام رسمية سورية قالت، في وقت سابق، إن إسرائيل استهدفت مواقع في القنيطرة بقذائف الدبابات، وأكد سكان بالمنطقة أن المواقع التي تعرضت للهجمات تقع في نطاق منطقة استراتيجية تعرف باسم "مثلث الموت" وتربط بين ريف دمشق الجنوبي ومحافظتي درعا والقنيطرة.



وتشن إسرائيل غارات على عدة مواقع سورية منذ الحرب في 2011، وقال مسؤول إسرائيلي كبير في سبتمبر/أيلول إن إسرائيل نفذت أكثر من 200 هجوم على أهداف إيرانية في سوريا خلال العامين الماضيين.