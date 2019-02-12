«الرباعية الاقتصادية» تبحث الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بحثت اللجنة الرباعية الاقتصادية بشأن اليمن المكونة من كل من:

بحثت اللجنة الرباعية الاقتصادية بشأن اليمن المكونة من كل من: السعودية ، والإمارات، وأمريكا، والمملكة المتحدة، آليات مناقشة الوضع الاقتصادي في اليمن، خلال اجتماعهم بمقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالرياض، برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، الذي أوضح أن الاجتماع تناول الوضع الاقتصادي في اليمن، وكذلك استقرار الريال اليمني، وكيفية تحسين مستوى قدرة البنك المركزي على مواجهة التحديات، سواء كانت من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، أو من الوضع المعيشي أو الاقتصاد اليمني. وأضاف آل جابر، أن النقاشات كانت مثمرة، موضحا أن الجميع اتفقوا على الاستمرار في عقد مثل هذه الاجتماعات، على المستوى الفني أو على مستوى السفراء، لمتابعة الوضع الاقتصادي في اليمن، ودعم الوضع الإنساني في هذا البلد.

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