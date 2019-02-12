الان تتابع البرلمان المصري يحدد موعد التصويت على تعديلات الدستور والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
حدد البرلمان المصري موعدا هذا الأسبوع للتصويت على التعديلات المقترحة على الدستور، التي تتضمن استحداث مجلس للشيوخ وتعيين نائب أو أكثر للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال الأمين العام لمجلس النواب في مصر، أحمد سعد الدين، إن المجلس التشريعي سوف يجري التصويت، الأربعاء، بدلا من الاجتماع المقرر في 17 فبراير.
كان مجلس النواب المكون من 596 عضوا قد منح موافقته المبدئية على التعديلات الدستورية الأسبوع الماضي.
وتقدم 155 نائبا، أي أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب، بطلب لإجراء تعديلات دستورية تقضي خصوصا بتمديد فترة حكم الرئيس وبتعديلات في بنية السلطة القضائية وآليات تعيين أعضائها وبإنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس شيوخ)، بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب.
وتشمل التعديلات المقترحة أيضا ضمان حصة لتمثيل المرأة في البرلمان لا تقل عن 25 بالمئة من المقاعد، إضافة إلى “تمثيل مناسب” للشبان والمزارعين والعمال والأقباط.
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