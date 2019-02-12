ولي عهد ابو ظبي يطلق 7 مبادئ لمدن المستقبل

أطلق ولي عهد أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 7 مبادئ لمدن المستقبل.

جاء ذلك في خطاب شامل في القمة العالمية حيث أشار إلى أن دبي تصبح مدينة بمركبات ذاتية القيادة خلال 50 عاماً.

وأوضح بن راشد إن المناطق الحضرية يمكنها أن تصبح سلة غذاء العالم، وقال إن مدن المستقبل يجب أن توفر 80 في المائة من كافة الخدمات خلال 20 دقيقة، وإن المزارع الأفقية ستوفر الغذاء لسكان العالم الذين تتزايد أعدادهم، وفقاً لايتوس واير.

وتعرّف الحضور في القمة العالمية للحكومات في دورتها السنوية السابعة على خطط دبي التي تهدف إلى أن تكون مدينة بمركبات ذاتية القيادة خلال 50 عامًا. وكانت هيئة الطرق والمواصلات عرضت أحدث وسائل المواصلات والنقل بدون سائق خلال أيام القمة.

واطلع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" على إحدى وسائل النقل المستقبلية وهي وحدة النقل المعلقة، وتستخدم كمية من الطاقة أقل بخمس مرات من الأنظمة الحالية وتصل سرعتها إلى 150 كيلومتر في الساعة.

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كما كشفت ماريا ديل بيلار غاريدو غونزالو، وزيرة التخطيط القومي في كوستاريكا ، أن الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية تهدف إلى أن تصبح أول دولة حيادية الكربون في العالم بحلول عام 2021.

وفي زمن "الأخبار المزيفة"، قال ناثانييل بارلنج ، الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير شركة "نو وير" الإخبارية الناشئة حديثاً: "إذا كانت الأخبار هي الصانعة الرئيسية لواقعنا الاجتماعي والسياسي، فمن المستحيل الاعتماد على البشر لتوفير أخبار أقل انحيازًا وأقل تحزباً - وهذا هو ما يسعى إليه الذكاء الاصطناعي".

من جهة أخرى، يعتبر صعود الصين وتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من التطورات التي تشكل تحدياً للتفوق الاقتصادي الغربي، كما قال مشاركون في مائدة مستديرة حول التجارة العالمية.

وكانت فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها السنوية السابعة انطلقت في 10 فبراير وتستمر لغاية 12 الجاري في مدينة جميرا بدبي، ويستضيف الحدث العالمي أكثر من 4000 مشارك من 140 دولة، من ضمنهم رؤساء دول وحكومات، وقيادات من 30 منظمة دولية وإقليمية.