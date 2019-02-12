10 رسائل من السيسي إلى القارة السمراء في الجلسة الختامية لـ "رئاسة أفريقيا"

مصراوي

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الاثنين، كلمة في الجلسة الختامية للقمة الـ32 للاتحاد الإفريقي، التي عقدت بالعاصمة إثيوبيا "أديس أبابا"، اليوم الاثنين.

وينشر "مصراوي"، أبرز الرسائل التي تضمنتها كلمة السيسي إلى القارة السمراء، والتي جاءت كالآتي:

1ـ تطوير البنية الأساسية بالقارة الإفريقية.

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2 ـ دفع مسيرة الاندماج القاري وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بأفريقيا.

3 ـ الاهتمام ببرامج ومشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات.

4 ـ تهيئة الأوضاع لعودة النازحين واللاجئين والمهاجرين إلى بلادهم في...