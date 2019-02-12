"الخارجية" تحذر من حيازة مخدرات أو عقاقير محظورة أثناء السفر للسعودية

اليوم السابع
حذرت وزارة الخارجية من مغبة إحراز أو حيازة مواد مخدرة أو عقاقير طبية محظورة بمقتضى قوانين المملكة العربية السعودية أثناء السفر أو الإقامة بالمملكة، أخذاً فى الاعتبار أن اصطحاب أو جلب مواد أو أقراص مخدرة إلى الأراضى السعودية جريمة معاقب عليها بموجب القوانين السعودية بعقوبات تصل إلى الإعدام، فضلاً عن كون هذه الأفعال مؤثمة جنائياً بموجب قانون العقوبات المصرى.
وناشدت وزارة الخارجية، وفى ضوء اهتمامها بتوعية المواطنين بكافة الإجراءات المنظمة لإقامتهم وسفرهم إلى الدول المختلفة، وانطلاقاً من حرصها على تجنيب...
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