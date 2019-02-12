السيسي يعلن إلغاء قمة الاتحاد الإفريقي الثانية في الصيف

أعلن الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ ختام أعمال القمة الـ23 للاتحاد الإفريقي، التي بدأت أعمالها أمس الأحد في ​أديس أبابا​.

وأوضح السيسي، في كلمته في ختام القمة، أن "القمة أثبتت توافقنا في القضايا الأساسية، والعام الحالي سيشهد استمرار الجهود المبذولة لإصلاح الاتحاد تقودها الدول الأعضاء"، مضيفا "سنعمل خلال 2019 على تعزيز أسس التنمية المستدامة لتطوير مجتمعنا وتوفير فرص العمل للشباب، وسنسلط جهودنا على حل أزمات اللاجئين والمهاجرين والعائدين وتكاتف ذلك مع خطط إعادة الإعمار".

ولفت إلى "أننا سنعمل على تعميق أواصر التعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية ومؤسسات التنمية، وتنويع مصادر الطاقة والعمل على الحد من آثار ​التغير المناخي​".

وأكد أن "القمة الإفريقية اعتمدت الاتفاقية المؤسسة للوكالة الإفريقية للدواء، والنظام الأساسي للمعهد الإفريقي الدولي لتعليم الفتيات في ​إفريقيا​".

وأعلن السيسي عن "إلغاء قمة الاتحاد الثانية التي تعقد في تموز من كل عام"، مشيراً إلى أنه "سيكون عامنا الجاري أول الأعوام التي لن تشهد قمة صيفية، وسيستعاض عنها باجتماع تنسيقي في ​النيجر​"، موضحاً أن "العام الحالي سيذخر بالاجتماعات الدولية المهمة وسنحرص فيها عن التعبير عن الأولويات الإفريقية".