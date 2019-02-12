الاب خضرا: لا اؤمن برئيس قوي ووزير او نائب قوي ان لم يكن لدينا موظفين اكفاء

اشار رئيس مؤسسة "​لابورا​" ​الأب طوني خضرا​ الى انه "في الدولة ال​لبنان​ية لا يوجد عدد واضح للموظفين في ​الدولة اللبنانية​"، واعلن انه "بحسب احصاءات "لابورا" يوجد 325 الف موظف في الدولة اللبنانية، وذكر ان تشغيل الدولة يشكل 90 بالمئة من الموازنة على عكس معظم دول العالم". اضاف "في الدولة هناك شواغر بنسبة 70 بالمئة، رغم وجود 325 الف موظف في الدولة، والبلد لا يستطيع الاكمال في المحاصصة الطائفية والمذهبية". واعتبر ان "البلد اذا بقي على هذه الوتيرة ذاهب الى الزوال".

اضاف خضرا في حديث تلفزيوني، " افتخر بعنصريتي لطائفتي، وهذا اتهام ملفق، لأن اكثر من يوجهون لنا اتهامات بالعنصرية، هم اكثر عنصرية منا". ولفت الى ان "هناك طائفة في لبنان تدفع 61 بالمئة من موازنة الدولة في لبنان وتحصل على 12 بالمئة"، واكد انه لا يوجد شراكة بالتوظيف في الدولة اللبنانية. وتابع قائلا "لا اؤمن برئيس قوي، ووزير او نائب قوي ان لم يكن لدينا موظفين اكفاء، لان النائب والوزير يتغير والمدير العام هو الذي يدوم داخل الوزارات".