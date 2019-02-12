الجيش السوري:العملية الاسرائيلية بالقنيطرة اقتصرت اضرارها على الماديات

أعلنت وزارة الدفاع السورية أن "القوات الإسرائيلية نفذت اليوم قصفا استهدف عدة مناطق في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا"، وأوضح مصدر عسكري رسمي في حديث لوكالة "سانا" السورية، ان "حوالي الساعة السادسة والنصف مساء قام العدو الإسرائيلي باستهداف تل الضهور في جباتا الخشب، وتل الدرعية وتلة خالد بعدة قذائف، كما قامت طائرة مسيرة إسرائيلية حوالي الساعة الثامنة، بإطلاق أربعة صواريخ باتجاه مشفى القنيطرة وإحدى النقاط التابعة لقوات حفظ النظام". ولفت المصدر إلى "أن العملية لم تسفر عن سقوط ضحايا، واقتصرت الأضرار على الماديات".
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الجانب الإسرائيلي على هذا الهجوم.
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