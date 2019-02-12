10 رسائل من السيسي إلى القارة السمراء في الجلسة الختامية لـ "رئاسة أفريقيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الاثنين، كلمة في الجلسة الختامية للقمة الـ32 للاتحاد الإفريقي، التي عقدت بالعاصمة إثيوبيا "أديس أبابا"، اليوم الاثنين.

وينشر "الخليج 365"، أبرز الرسائل التي تضمنتها كلمة السيسي إلى القارة السمراء، والتي جاءت كالآتي:

1ـ تطوير البنية الأساسية بالقارة الإفريقية.

2 ـ دفع مسيرة الاندماج القاري وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بأفريقيا.

3 ـ الاهتمام ببرامج ومشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات.

4 ـ تهيئة الأوضاع لعودة النازحين واللاجئين والمهاجرين إلى بلادهم في أقرب وقت.

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5 ـ تعزيز أسس التنمية المستدامة لتوفير فرص عمل لشباب القارة الإفريقية.

6 ـ علاج جميع الأزمات التي تعاني منها القارة بشكل جذري.

7 ـ إجراء عملية إصلاح عميقة ودقيقة للاتحاد الإفريقي تقودها الدول الأعضاء.

8- رئاسة الاتحاد الأفريقي ثقة غالية سنحرص معها على البناء وإحراز المزيد من النجاحات.

9- مواصلة السعي لتقوية بنية السلم والأمن الأفريقي.

10- عازمون على تنفيذ المزيد من مشروعات التكامل الإقليمي في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة العامة.