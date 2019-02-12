​"مركز راشد لأصحاب الهمم" يقيم يومًا إماراتيا في الأوبرا.. السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني رجب:
يقيم مركز راشد لأصحاب الهمم بدبي، السبت المقبل، يومًا إماراتيًا على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، تزامنًا مع مشاركته في مهرجان "أولادنا" الذي ينطلق يوم 15 فبراير الجاري بمشاركة نحو 40 دولة عربية وأجنبية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
وومن المتوقع أن يشهد الحفل عرض منتجات طلاب الإمارات في المهرجان، وأفلام قصيرة حول فكرة التسامح بدولة الإمارات، بالإضافة إلى معرض صور وكتب وتراث إماراتي.
ويلقي جمعة الجنيبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، كلمة في اليوم الإماراتي الذي يأتي ضمن بواكير احتفالات الإمارات بعام التسامح، كما تلقي السيدة مريم عثمان، المدير العام.
مشاركة وحضور لفيف من الوزراء، في مقدمتهم الدكتور إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ونبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، ونجوم الفن والإعلام، في مقدمتهم الفنان محمد فؤاد والفنانة الإماراتية ألماس.
وتقدم الحفل الإعلامية بوسي شلبي، ويشهد الاحتفال عرض منتجات لأصحاب الهمم، وأفلام قصيرة حول فكرة التسامح بدولة الإمارات، بالإضافة إلى معرض صور وكتب وتراث إماراتي.
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