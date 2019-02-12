بالصور.. بدء تطبيق "الزي الموحد" على المعلمين في مدارس الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، تسليم بعض المدارس بمركز الخارجة، قرار تطبيق الزي الموحد للمعلمين والمعلمات، الصادر من اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، الخاص بتوحيد الزي المدرسي للطلاب والمعلمين بدءًا من العام الدراسي الجاري 2018/2019.

أكد الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، تطبيق الزي الموحد علي 5851 من المعلمين والإداريين والعاملين بجميع المدارس، لافتًا إلى توفير الكميات والأعداد المطلوبة لجميع المدارس.

وأضاف "التداوي"، أن معلمي مدرسة المروة الإعدادية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، تسلموا أول دفعة خاصة بهم من الزي الخاص بالمعلمين من وحدة التصنيع التي جرى تدشينها بمدرسة الثانوية الفنية.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد قرر العام الماضي توحيد زي معلمي التعليم العام والفني بالمدارس بهدف إزالة الفوارق وإعطاء شكل مميز يليق بالمعلمين.