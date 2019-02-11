كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بن سلمان يفتتح ميناءً تُشغّل ساحة حاوياته فتيات سعوديات بالكامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء الإثنين، ميناء الملك عبدالله في رابغ، على ساحل البحر الأحمر، ثاني أكبر موانئ الحاويات في السعودية.

وقال وزير النقل السعودي نبيل العمودي في الافتتاح، إن إجمالي الصادرات للميناء سيبلغ 600 مليار ريال في 2020 متوقعاً أن يضيف 500 مليار ريال أخرى لطاقة الميناء الاستيعابية في 2030.

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من جهته، قال رئيس شركة تطوير الموانئ، إن الميناء سيوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب السعودي، مشيراً إلى أن غرفة التحكم بساحة الحاويات مشغلة بالكامل عن طريق فتيات سعوديات.

وشهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء الإثنين، تدشين ميناء الملك عبدالله، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في محافظة رابغ على ساحل البحر الاحمر.

ويعتبر ميناء الملك عبد الله أول ميناء يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص في المملكة، وهو من أكبر مشاريع البنية التحتية التي ينفذها القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط، وهو مقام على مساحة 14 مليون متر مربع، ومجهز بحوض سفن عمقه 18 متراً، ما يجعله متفوقاً على موانئ المنطقة بقدرته على استقبال أكبر سفن الشحن في العالم.