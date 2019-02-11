كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحريري لظريف: لبنان متمسك بالتزاماته العربية والدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري مساء الإثنين، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" مساء الإثنين، أن الحرير شدد للمسؤول الإيراني على أن الحكومة الجديدة التي يترأسها "تنطلق في برنامجها للنهوض من مصلحة الشعب اللبناني ومصالح لبنان العليا"، لافتاً إلى "احترام لبنان لتعهداته والتزاماته تجاه المجتمع العربي والدولي".

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وتعرض اللقاء أيضاً إلى أوضاع المنطقة، لا سيما ما يتعلق بقضية النزوح السوري، وسبل تحقيق عودة آمنة وكريمة للنازحين في لبنان.

وفي ختام اللقاء، طالب الحريري الحكومة الإيرانية بالرد على مطالبته بإطلاق سراح اللبناني نزار زكا المسجون في إيران، مشدداً على "وجوب إنهاء هذا الملف، بما يشكل بادرة إيجابية تجاه عائلة زكا والشعب اللبناني عموماً".