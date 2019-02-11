كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا.. عشرات القتلى والجرحى في المعركة ضد داعش بريف دير الزور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي بقرب الحدود السورية العراقية، بسبب المعارك العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية قسد، ومسلحي تنظيم داعش.

وقال مصدر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية، "شهدت بلدة الباغوز والمزارع المحيطة بها أعنف قصف اليوم، وطالت القذائف والصواريخ المدنيين المحاصرين، وقتل حوالي 20 شخصاً وأصيب أكثر من 60، أغلبهم نساء وأطفال، كانوا يختبئون في بعض المزارع وأقبية مباني تحت الأرض".

وأكد المصدر، أن حوالي 1000 مدني أغلبهم نساء وأطفال، خرجوا وتوجهوا إلى مناطق سيطرة قسد.

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من جهة أخرى، قال قائد عسكري في مجلس دير الزور العسكري التابع لقوات قسد، إن "معارك اليوم كانت عنيفة استخدم فيها مسلحو داعش السيارات المفخخة، وسلاح القنص لوقف تقدم قواتنا".

واعتبر القائد العسكري، أن سقوط قتلى من المدنيين في مناطق سيطرة داعش أمر وارد "وأعطينا مهلة 10 أيام لمن يريد الخروج، وخرج اليوم حوالي 100 شخص نتيجة القصف المكثف للمنطقة التي لا تزال تحت سيطرة تنظيم داعش".

واستهدف مسلحو داعش قوات سوريا الديمقراطية بالقذائف الصاروخية أصيب بواحدة منها صحافي إيطالي، ونقل بمروحية أمريكية إلى مستشفى في مدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي الشرقي.