مصادر: أشكنازي قرر عدم دخول الحياة السياسية هذه الجولة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت مصادر سياسية إسرائيلية، اليوم الإثنين، إن محادثاتهم مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غابي أشكنازي، جعلتهم يدركون أنه قرر عدم دخول الحياة السياسة في هذه الجولة.

وقالت المصادر ذاتها إنه من المتوقع أن يدعم حزب "مناعة لإسرائيل"، الذي يترأسه رئيس أركان الجيش السابق، بيني غانتس، وذلك من خلال بيان من قبله.

يشار إلى أن الاستطلاعات الحالية تشير إلى أن الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، و"مناعة لإسرائيل" برئاسة غانتس يحصلان على أكبر عدد من المقاعد.

وكانوا ناشطون إسرائيليون في حملة "بدون اتحاد يضيع الصوت" قد وصلوا، الأسبوع الماضي، إلى منزل أشكنازي في كفر سابا، وتحدثوا معه عن الاتصالات للانضمام إلى غانتس أو يائير لبيد.

ونقل عن أشكنازي قوله إنه "لا جدال حول ضرورة الوحدة، وإنه يعمل على ذلك.

وبحسب أشكنازي فإن "الاتحاد صحيح دائما، وبالتأكيد الآن". كما ألمح إلى أن الرد على ذلك سيكون في الأيام القريبة.