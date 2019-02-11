الرينة: إصابة خطيرة لرضيعة.. والسبب مخدرات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت مساء اليوم، الإثنين، رضيعة من قرية الرينة، إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة، وهي في حالة خطيرة، ليتم العثور بجسمها على آثار مخدرات، فيما اعتقلت الشرطة والدها للتحقيف.

وأوضحت المصادر أن الرضيعة نقلت بحالة خطيرة للمستشفى، وبعد الفحوصات الأولية اللازمة والتحاليل المعملية، تبين وجود بقايا مادة مخدرة داخل جسمها.

واتصلت إدارة المستشفى بالشرطة، التي فتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث، واعتقلت والد الرضيعة (21 عاما) للتحقيق.

وأوضح بيان صدر عن الشرطة الإسرائيلية، أن الرضيعة نقلت لاستكمال العلاج في مستشفى "هعيمك" في العفولة.