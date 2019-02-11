شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الصهيوني يقصف مواقع قوات الأسد وحزب الله في القنيطرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استهدف الاحتلال الصهيوني، عدة مواقع تابعة لقوات الأسد، وعناصر حزب الله الإرهابي، والميليشيات الإيرانية في محافظة القنيطرة بعدة ضربات.

وقذفت قوات الاحتلال، مشفى القنيطرة المدمر بعدة قذائف دبابة، كما استهدف الاحتلال موقعاً لنظام الأسد في منطقة تل الدرعية بعدة قذائف، بالإضافة لاستهداف بلدة جباثا الخشب.

وأشار ناشطون إلى أن الاحتلال استهدف بلدة المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي أيضاً، فيما أكد ناشطون أن الاستهداف جاء بسبب وجود عناصر لحزب الله الإرهابي في المواقع المذكورة، حيث يقوم عناصر الحزب باستخدام مواقع قوات الأسد.

ولم يصدر عن الاحتلال أي بيان يؤكد الضربات الإسرائيلية على المناطق المذكورة حتى اللحظة.

الجدير بالذكر، أن جيش الاحتلال أعلن في بيان الشهر الماضي أن مقاتلات حربية شنت غارات ضد أهداف عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني، وضد بطاريات دفاع جوي تابعة لنظام الأسد داخل الأراضي السورية.