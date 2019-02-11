شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أربعة جنود أتراك في تحطم مروحية عسكرية والان نبدء بالتفاصيل

قتل أربعة جنود أتراك جراء تحطم مروحية عسكرية اليوم في أحد أحياء الضفة الآسيوية لمدينة إسطنبول. وأكد حاكم مدينة إسطنبول علي يرليكايا في تصريح للصحفيين مقتل الجنود الأربعة في تحطّم المروحية وذلك فوق مجمّع سكني في جيكميكوي شرق المدينة, مشيرًا إلى أن الحادث لم يؤد إلى إصابة أي مدني، وأن حصيلة القتلى تقتصر على الجنود الأربعة.



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