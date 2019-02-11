إيران تندد بأميركا وتؤكد على تعزيز قدراتها العسكرية في الذكرى 40 للثورة

أكدت أنها ستواصل برنامجها الصاروخي

طهران ـ وكالات :

شارك مئات الآلاف من الإيرانيين في مظاهرات على مستوى إيران أمس الاثنين للاحتفال بالذكرى الأربعين لسقوط الشاه وانتصار الثورة التي قادها الخميني وعرض التلفزيون الحكومي لقطات لحشود كبيرة تتحدى الطقس قارس البرودة وتحمل الأعلام. وجاء الإقبال الكبير على المشاركة في المظاهرات التي ترعاها الدولة في وقت يعاني فيه الإيرانيون من ارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية وارتفاع التضخم وهي العوامل التي أدت إلى اندلاع موجات من الاحتجاجات. وندد الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب ألقاه أمس الاثنين في ميدان آزادي (الحرية) بما وصفها بالجهود الأميركية لعزل إيران، وقال إن العقوبات الأميركية لن تقصم ظهر الجمهورية الإسلامية. وأضاف روحاني “لن ندع أميركا تنتصر… واجه الشعب الإيراني وسيواجه بعض الصعوبات الاقتصادية لكننا سنتغلب على المشاكل بمساعدة بعضنا البعض”. وقال روحاني “شهد العالم أن إيران عندما قررت مساعدة شعوب سوريا والعراق ولبنان وفلسطين واليمن حققت النصر. الأعداء يعترفون الآن بهزيمتهم”.وقال قائد بارز في الحرس الثوري إن طهران لن تسحب قواتها من المنطقة رافضا بذلك دعوات أمريكية لكبح النفوذ الإقليمي الإيراني.وأضاف البريجادير جنرال حسين سلامي نائب قائد الحرس الثوري “لا يمكن أن يطلب منا العدو الرحيل عن المنطقة. هم يجب أن يغادروا المنطقة… سنساعد أي مسلم في أي مكان في العالم”. ونقل التلفزيون الرسمي عن روحاني قوله أيضا إن إيران عازمة على تعزيز قوتها العسكرية وبرنامجها الصاروخي الباليستي على الرغم من الضغوط المتنامية من الدول التي وصفها بالمعادية لكبح أنشطة بلاده الدفاعية.وتدفق جنود وطلاب وعلماء دين ونساء متشحات بالسواد على شوارع المدن والبلدات، وحمل كثيرون صورا للخميني والزعيم الأعلى الحالي آية الله علي خامنئي. وقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الرئيس حسن روحاني قوله إن إيران عازمة على تعزيز قوتها العسكرية وبرنامجها الصاروخي الباليستي على الرغم من الضغوط المتنامية من الدول التي وصفها بالمعادية لكبح أنشطة بلاده الدفاعية. وقال روحاني في خطاب ألقاه في ميدان آزادي (الحرية) الذي احتشد فيه عشرات الآلاف لإحياء الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية “لم نطلب ولن نطلب الإذن لتطوير أنواع مختلفة من الصواريخ… وسنواصل مسيرتنا وقوتنا العسكرية”. وتعهد روحاني أيضا بهزيمة العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية وقال روحاني “واجه الشعب الإيراني وسيواجه بعض الصعوبات الاقتصادية (بسبب العقوبات) لكننا سنتغلب على المشاكل بمساعدة بعضنا البعض”. وقال قيادي كبير في الحرس الثوري الإيراني إن طهران “ستعاقب بحزم” المعتدين الذين يهاجمون البلاد.ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن البريجادير جنرال رمضان شريف المتحدث باسم الحرس الثوري قوله خلال تجمع حاشد يحتفل بالذكرى الأربعين للثورة الإسلامية “وصلت إيران الإسلامية إلى مستوى… لحماية حدودها بقدراتها العسكرية الفعالة وستعاقب بحزم أي معتد”.