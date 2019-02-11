الاتحاد الأفريقي يدعو لمؤتمر حول ليبيا ويطالب بانتخابات في أكتوبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الاتحاد الأفريقي، الإثنين، إلى تنظيم مؤتمر حول ليبيا مطلع يوليو/تموز المقبل، لمحاولة إيجاد حل للنزاع القائم في هذا البلد، ومطالباً بإجراء انتخابات في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد في ختام قمة أفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قال فيه إن جمعيته العامة كلفت رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقي بذل جهود "من أجل الدعوة لمؤتمر دولي في أديس أبابا في يوليو/تموز 2019، حول المصالحة في ليبيا بإشراف الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة".

وكان مفوض السلم والأمن الأفريقي، إسماعيل شرقي، قد طالب في وقت سابق بوقف التدخلات الخارجية في ليبيا فوراً، مشيراً إلى أن قادة أفريقيا ناقشوا الوضع الأمني للبلد الذي يعاني من ويلات انتشار المليشيات المسلحة المدعومة من دول في الإقليم.





وكان رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أكد في ختام القمة الأفريقية الـ٣٢ بأديس أبابا، أنه خلال اليومين السابقين نجحت القمة في تحقيق نجاح ملموس يضاف إلى سجل العمل الأفريقي المشترك.

وعُقدت أعمال قمة القارة السمراء لعام 2019، تحت شعار "اللاجئون والعائدون والمشردون داخلياً.. نحو حلول دائمة للتشرد القسري في أفريقيا"، وانطلقت أعمالها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور عدد من رؤساء ودول القارة السمراء، بأجندة حافلة بالملفات والقضايا، أبرزها اللاجئون والنازحون والنزاعات والإرهاب.