الان تتابع حقوقيون من واشنطن: نظام طهران غارق في الفساد وبأضعف حالاته والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

فتح حقوقيون في ندوة من العاصمة الأمريكية واشنطن، النار على النظام الإيراني وانتهاكاته في ذكرى تأسيسه الأربعين.

وقالت سونا سامسامي ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، إن النظام الإيراني في أضعف حالته لأنه وبعد ٤٠ عاما لم يحصد غير الكره من الشعب.

وأضافت سونا، خلال ندوة” آفاق التغيير في إيران بعد مرور 40 عاما على حكم الفقية الدموى” والتي عقدت في واشنطن بمشاركة لفيف من المعارضة الإيرانية ومسئولين أمريكيين سابقين، أن النظام الإيراني غارق في الفساد وهو ما يهدد بقاءه.

وأشارت إلى أن النظام الإيراني لا يريد الاستقرار في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، ليستمر في تتدخلاته الخارجية.

بدوره، قال آدم إيرلي السفير السابق للولايات المتحدة في البحرين، خلال الندوة، إنه من الأفضل أن تترك الولايات المتحدة أعضاء المعارضة الإيرانية تقرير ما يريدون لأن الإطاحة بهذا النظام هو هدفهم.

وأضاف أنه :”الشىء الأفضل الذي يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة هو ترك المعارضه الإيرانية تقرر ما تريد .. حيث إنهم يريدون الإطاحة بهذا النظام”.

من جانبه، قال على صفوى رئيس مؤسسه الشرق الأدنى والمعارض الإيراني: “إن نظام ولاية الفقيه أضاع ثروات شعبه ومول حروبا خارجية لا تعود على المواطن بشيء غير الكره”.

وأكد صفوى أن النظام الإيراني يتدخل في حرب اليمن بمساندة الحوثيين عبر تهريب الأسلحة، وكذلك يزعزع الاستقرار في العراق وسوريا ولبنان، لافتا إلى أن هذا النظام يتمكن من البقاء في السلطة على عدم استقرار الدول المحيطة.