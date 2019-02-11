القمة العالمية للحكومات في دبي: إعلان مبادرات وتدشين حقبة جديدة للتسامح

أعلن الاثنين، مجموعةٍ من المبادرات من قبل بعض واضعي السياسات والقادة العالميين لتؤذن بانطلاق حقبة جديدة من التسامح، في إطار فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات بنسختها السابعة لعام 2019 في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحسب بيان اطلع الخليج 365 على نسخة منه، تضمّنت أبرز اللحظات في اليوم الأول من القمة التي تنعقد على مدى ثلاثة أيام، إعلان الخبير العالمي في القيادة ورائد الأعمال والناشط في المجالات الخيرية طوني روبنز عن تعاونه حالياً مع قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة حول مشروع إنساني لإطعام مليار شخص، وفقاُ لـ"ايتوس واير".

وفي مقابلة مع الإعلامي ريتشارد كويست، تطرّقت كريستين لاغارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي إلى المخاوف الواسعة من أن الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل الوظائف في المستقبل، حيث قالت إنه حتى منصبها يمكن أن يتمّ تعديله في المستقبل القريب.

وفي إطار تسليطه الضوء على التحديات التي تواجهها باكستان في التغلّب على شبح الفساد التي بات يخيّم على البلاد خلال الأعوام الأخيرة، دعا رئيس الوزراء الباكستاني معالي عمران خان إلى تطبيق مبدأ الحكم بحسب الأهلية على نطاق عالمي.

وألقى قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية كلمةً متلفزة في القمة، حيث أشار إلى أنّ الإمارات العربية المتحدة بدأت فصلاً تاريخياً جديداً في عالم معاصر يتّسم بالتسامح.

وبعد كلمة الحبر الأعظم، أشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات إلى أنّ اللقاء الذي جمع قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قبل أيام بدولة الإمارات، والتوقيع الذي أعقبه على وثيقة الأخوة الإنسانية، سيتمّ تدرسيه في مدارس وجامعات الدولة اعتباراً من العام الأكاديمي المقبل.

وتختتم القمة العالمية للحكومات 2019 أعمالها التي استمرت ثلاثة أيام في مدينة جميرا بدبي. وجمع هذا الحدث البارز أكثر من 4,000 مشارك من 140 دولة، بما في ذلك، رؤساء الدول والحكومات، وممثلين رفيعي المستوى لأكثر من 30 منظمة دولية.

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