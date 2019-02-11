مصراوي ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة في الجلسة الختامية لاجتماعات الدورة الـ32 لقمة الاتحاد الافريقي في أديس أبابا عقب انتهاء أعمالها.؟ وفيما يلي نص كلمة الرئيس السيسي.. "بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي... ملوك ورؤساء الدول والحكومات الأفريقية،

صاحب الفخامة رئيس دولة فلسطين الشقيقة،

الأخوة والأخوات،

السيدات والسادة،

أود في مستهل حديثي أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لمُشاركتكم الفاعلة ومُساهماتكم الصادقة في قمتنا، كما أُعيد الترحيب بالأشقاء من القادة الأفارقة المُشاركين...

كانت هذه تفاصيل خبر ​"سنقود إصلاحًا عميقًا للاتحاد".. ننشر نص كلمة السيسي في ختام القمة الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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